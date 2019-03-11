استعدادًا لفصل الربيع.. هاني الناظر يوجه نصائح لتفادي تقلبات الجو

أيام قليلة تفصلنا عن بدء فصل الربيع الذي يبدأ جغرافيًا من يوم 21 مارس حتى 21 يونيو، والذي يحدث تغيرات حادة ومختلفة في الأحوال الجوية ما بين رياح خماسينية محملة بالأتربة وتغيرات في درجة الحرارة من ارتفاع وانخفاض.

وذكر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال فصل الربيع تتكاثر السحب وتسقط الامطار وتنتهي تلك التقلبات مع بداية الصيف جغرافيًا في 21 يونيو.

وعلى هذا الأساس توجه الناظر بتقديم عدة نصائح خلال تلك الفترة منها:

- يجب عدم الإسراع في خلع الملابس الشتوية بالكامل ولكن تتم بالتدريج.

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- الحرص علي عدم تعرض الصغار وكبار السن ومرضي الحساسية للخروج في الأجواء المتقلبة خاصة المتربة.

- ضرورة الإكثار من شرب المياه وتناول السلطات الخضراء الطازجة يوميًا والاستحمام دائماً بصابون الجلسرين.

- عند حدوث اي التهابات جلدية نلجأ لغسول"الكلامينا" كملطف للجلد وتناول مضادات الهستامين مثل تلفاست وكلاريتين وزيرتك وترياكتين وغيرها حسب شدة الحالة ووصف الطبيب المتخصص.

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