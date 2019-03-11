بالصور| "من الاستغاثة لرؤية العروس".. قصة منع بسمة وهبة من حضور زفاف ابنها بجدة

تتطورات سريعة ومتلاحقة، حدثت في أزمة الإعلامية بسمة وهبة، بشأن منعها من حضورها كتب كتاب نجلها في السعودية، طبقًا لقواعد المملكة، ما أدى لاستغاتها عبر المنصات الإلكترونية، لتزف بعد ساعات لجمهورها نبأ سفرها إلى نجلها.

"هن" تتبع رحلة الإعلامية من "البكاء" حتى حل الأزمة، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

- "دموع واستغاثة"

استخدمت الإعلامية بسمة وهبة، صفحتها بموقع "إنستجرام"، لبث مقطع فيديو لها، وهي منهارة من البكاء، لعدم قدرتها على حضور عقد قران ابنها، في المملكة العربية السعودية، موضحة: "فرحتي مش سيعاني إن ابني هيتكب كتابه بس أنا مضايقة أوي من حاجة تانية"، مضيفة أن ابنها سعودي الجنسية وخطيبته أيضًا سعودية، كما أن عقد القران سيتم بالمملكة، والعادات هناك أن يكون حفل "كتب الكتاب" للرجال فقط ولا يحضره أي سيدة، مستطردة: "لما بتخيل أن ابني هيتكتب كتابه وأنا مش شايفاه بضايق".

وشددت على احترامها لعادات وتقاليد الشعوب العربية والأوروبية أيضًا، متسائلة: "بس إزاي ابني يتكتب كتابه وأنا مش موجودة، وقالولي إن أقصى حاجة ممكن أعملهالك أنك تشوفيه بالفيديو، فأنا مش موافقة ولا مبسوطة، فرحتي كانت هتبقى كبيرة لو عمل كده في مصر بين أهلي وصحابي، نفسي ألاقي حل".

- "ظهور مفاجئ"

فاجئت الإعلامية، متابعيها بنشر صورتها مرتدية الحجاب، وعلقت على الصورة: "الحمد لله وصلت جدة"، في إشارة إلى حل أزمتها، وسط آلاف التعليقات المهنئة لها: "مبروك يا أم العريس"، وكتب أخر: "عقبال ما تشيلي أحفادك"، وذكرت إحدى متابعيها: "خلي بالك الطرحة شفافة".

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- "لقاء الأحبة"

استمرت "وهبة"، في زف الأخبار الإيجابية لجمهورها، بشأن أزمة منعها من حضور عُرس نجلها، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجة نجلها، في مدينة جدة السعودية، عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة: "عروسة ابني وعروسة قلبي وروح قلبي".

وحرصت الإعلامية المصرية على عدم إظهار وجه زوجة ابنها، من خلال التقاط صورة لها من ظهرها، أثناء احتضان "بسمة" لها.

- "اختفاء"

تعد صورة "بسمة" مع زوجة ابنها، هي آخر ما نشرته منذ يومين، ما تسبب في سؤال متابعيها عن تفاصيل العرس، وما حدث لها خلال زيارتها للمملكة.

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