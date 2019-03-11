بالفيديو| "آلا كوشنير" ترقص على أغنية "مافيا" في حفل زفاف

أحيت الراقصة "آلا كوشنير"، حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية "مافيا"، للفنان محمد رمضان، للمرة الثالثة على التوالي عقب محاولتها التمكن من أداء الحركات التي قام بها رمضان خلال الأغنية.

وعلقت آلا كوشنير، على مقطع الفيديو، قائلةً: "حفل زفاف لا يُنسى، بزي جديد، وبالتأكيد على أغنية القنبلة "مافيا" لمحمد رمضان.

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وظهرت آلا كوشنير، مرتدية بدلة رقص "تجمع بين اللون الذهبي والأسود"، إلى جانب ارتدائها "نظارة"، خلال وصلة الرقص.

وحاولت أكثر من مرة آلا كوشنير تقليد الرقصة الأخيرة التي ظهر بها رمضان في أغنية "مافيا"، حيث حاولت تنسيق حركة قدميها ويديها مع وسطها، وجاءت تعليقات عدة منها: "حاولي تدربي عليها تاني".

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