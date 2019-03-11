بالصور| أمريكية تحصد لقب ملكة جمال المتحولات جنسيا

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حصدت أمريكية سمراء البشرة لقب ملكة جمال المتحولات جنسيا، التي أقيمت في مدينة باتايا الساحلية، بعدما تنافست مع 19 متسابقة من دول آسيوية ومن أمريكا اللاتينية.
وأعربت الأمريكية جازل باربي رويال عن أملها في أن تصبح قدوة لأصحاب البشرة السمراء، وعن عزمها الاستفادة من شهرتها لرفع الوعي بمخاطر مرض الإيدز وأهمية الفحوصات الطبية.
وأصبحت جازل باربي رويال، البالغة من العمر 31 عاما، أول شابة من أصحاب البشرة السمراء تحصد هذا اللقب منذ انطلاق المسابقة في 2004.
ووضعت جازل يديها على وجهها قبل أن تفتح ذراعيها وتجهش بالبكاء أمام الحضور بمدينة باتايا الساحلية.
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