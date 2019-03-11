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بعد علاقة استمرت نحو عامين، أعلنت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز (49 عامًا)، استعدادها للزواج للمرة الرابعة من لاعب اليبسبول السابق ألكس رودريجيز (43 عامًا)، ونشرت صورة لها وهي ترتدي خاتم الخطبة الماسي.
وحسبما ذكرت "ديلي ميل"، يقدر خاتم الخطوبة بنحو مليون دولار، بعدما قدرته بأن وزنه يصل إلى 15 قيراطًا من الألماس الحر.
وكانت جينيفر أعلنت خطبتها بعدما نشرت عددا من الصور عبر "إنستجرام"، التي كان بينها ركوبها طائرة خاصة برفقة ألكس، ورحلة بحرية على الشاطئ.
وكانت جينيفر تزوجت ثلاث مرات سابقة كان أولهم أوجاني نوا الذي تزوجته في 1997 وانفصلت عنه في 1998، لتتزوج مرة أخرى من كريس جود 2001 وتعلن طلاقها منه في 2003، وفي 2004 أعلنت زواجها من مارك أنتوني لكنها حصلت على الطلاق في 2014، وأنجبت لوبيز طفلين توأم خلال زواجها الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| «خاتم ألماظ وطائرة خاصة».. جينيفر لوبيز تعلن استعدادها للزواج للمرة الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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