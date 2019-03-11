بالفيديو والصور| "الفتاة ماوكلي" تعيش منذ 5 سنوات وسط "الزبالة والصراصير"

تجلس في أحد أركان المنزل "شبه عارية"، شعرها "منكوش" وجسدها الهزيل الذي أصابه الجفاف تزحف عليه الحشرات و"الصراصير"، الوصف الدقيق الذي أدلى به عناصر الشرطة الروسية، لحظة العثور على فتاة صغيرة لقبوها بـ"ماوكلي"، وتبين أنها تقبع في ذلك المنزل الموحش منذ ولادتها ولا يعلم عنها أحد.

بمساعدة عناصر من فرقة مكافحة الأوبئة، تمكنت الشرطة الروسية من إنقاذ طفلة (5 سنوات) من مأساة حقيقية كانت تعيش فيها، وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت الشرطة أن الفتاة الصغيرة هى ضحية أمها التى تدعى Irina Gerashchenko (47 عاما) التى أوهمت الجيران أنها تعيش حياة رغدة وترتدي ملابس فاخرة، لكنها كانت تكره الاختلاط الذي تبين أن سببه اخفاء طفلتها عن الأنظار، وبحسب تحريات عناصر الشرطة التى وجدت "الفتاة ماوكلي" فإن تلك الصغيرة كانت تعاني من حالة إعياء شديد وجفاف، كما أنها لا تستطيع الكلام أو حتى إصدار أى أصوات ونغمات.

فقط البكاء كل ما كانت تبرع فيه "ماوكلي" من شدة الجوع والعطش، وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في لحظة العثور عليها شربت الفتاة "لترين مياه" من شدة العطش، بعدما تبين أن الأم غائبة عن المنزل منذ أيام بحسب شهادة الجيران، الذين أكدوا أنهم لم يشعروا بوجود "شئ مريب" خلف باب شقة الأم، ولكن في الحقيقة كانت الشقة الفسيحة عبارة عن "مقلب زبالة" تغزوه الحشرات والصراصير التى كانت تزحف على جسد ابنتها، وذكرت الشرطة أن "الطفلة ماوكلي" كان في رقبتها جرح بسبب قطعة بلاستيك عالقة بين جلدها لم تلتفت له الأم المهملة التى نصبت لها الشرطة "كمين" لمعاقبتها بتهمة "محاولة القتل" في حق صغيرتها التي ستخضع الأيام المقبلة إلى التأهيل والعلاج ــ بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

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