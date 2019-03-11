شوبارد تطلقُ ساعات مرصّعة بالألماس.. والعلامة تحنُّ لأرشيفها السبعيني!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ شوبارد، النّقاب عن مجموعتها الجديدة، من ساعات يد مُذهلة، أطلقتْ عليها اسم "ساعة الماس" L'Heure du Diamant.
وتضمّ مجموعة L'Heure du Diamant ثلاث نسخ من ساعات اليد، تأتي كلّ واحدة منها بقرص من حجر الأوبال، يرمز إلى القدسية، وبالفعل، فإنّ هذه المجموعة تحيي شعورًا بالحنين الأنيق، حيث استعارتْ شكلها البيضاويّ من أرشيف العلامة، في فترة السبعينات.
وتأتي النسخ الثلاثة، بإطار مرصوف بالكامل بأحجار الألماس اللامعة، وتتميّز بحزام مزين بالكامل بأحجار الألماس المذهلة، و بحبّتان من الألماس أكبر حجمًا، تموضعتا عند السّاعة 6 والساعة 12 في إطار زجاج السّاعة.
وتأتي السّاعة بقرص بيضاويّ مغطىً بحجر الأوبال الأستراليّ الطبيعيّ، الذي يتميّز بقوّة، وتوهّج، ولمعان، وألوان قزحيّة، فيسحر أعين الناظرين بإشراقته المتميّزة، وطبيعته المميّزة، وألوانه المتغيّرة، ووميضه المخادع.
كانت هذه تفاصيل خبر شوبارد تطلقُ ساعات مرصّعة بالألماس.. والعلامة تحنُّ لأرشيفها السبعيني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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