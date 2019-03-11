كيندل جينر تلفت الأنظار بمعطف باللون الأخضر المبطن بالفرو

يرتدي معظم العارضات ومحرّري الموضة ومصممي الأزياء والشخصيات المرموقة الملابس من أشهر العلامات التجارية الإسكندنافية مثا كوس وأكني وملينا بايرجير، وكلها علامات تتجه نحو البساطة، هو الاتجاه الذي تتميز به خزائن الملابس في الدنمارك والنرويج والسويد، ومع ذلك كان للغرابة نصيب الأسد في الأسلوب الإسكندنافي بفضل ارتفاع بعض العلامات التجارية مثل غاني والآن ساكس بوتس، وساكس بوتس هي علامة التجارية مميزة تتخذ من كوبنهاغن مقرا لها، وتستحوذ عبر "إنستغرام" بمعاطفها المصنوعة من الفرو اللامع والزخارف الملونة، والتي هي بعيدة كل البعد عن الأنماط البسيطة للعلامات التجارية الإسكندنافية الأخرى.

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وأطلقت العلامة في عام 2013 من قبل باربرا بوتس وكاثرين ساكس، وهم صديقتان وكلاهما يبلغ من العمر 26 عاما، واستطاعت بوتس العلامة التجارية التي تتسم بالغرابة أن تجذب الأنظار، مع العارضة كيندل جينر الذي التي ارتدت معطفا باللون الأخضر المبطن بالفرو الذي جعلها تبدو كما لو كانت تقوم بدور في فيلم "أولموست فيمس"، ومن بين المشاهير الآخرين والمحبين للعلامة التجارية ليدي غاغا وكاتي بيري وكاردي بي، وجميعهم شوهدوا وهم يرتدون ملابس بوتس العام الماضي.

وأوضحت باربرا بوتس أنها تفضّل الفراء الطبيعي والجلود الطبيعية، لأن الصناعي لا يخلق نفس المظهر المفعم بالحيوية الذي يخلقه الفراء الطبيعي هذا على الرغم من ابتعاد الكثير من العلامات التجارية مثل شانيل وبربري لأسباب تتعلق بحقوق الحيوانات، كما أشارت إلى الألوان ألوان الباستيل ودرجات الألوان الزرقاء والخضراء.

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