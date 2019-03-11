منهن هيفاء وماريا: نجمات ارتدين تصاميم "جسميكو".. فمن الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

برزت على السجادة الحمراء وبمناسبات عديدة، فساتين بأنامل المصمم العربي يوسف الجسمي أو "جسميكو" الذي وصل إلى العالمية في وقت قياسي، حيث كان له بصمته الخاصة في عالم الأزياء والموضة التي جذبت إليه النجمات العرب ومشاهير هوليوود على مستوى العالم، كما حصد عبارات الثناء والإعجاب من قبل كبار خبراء الموضة ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز النجمات اللاتي ارتدين من تصميمات "جسميكو" خلال الآونة الأخيرة الفنانات شيرين عبد الوهاب وياسمين صبري وهيفاء وهبي وجنات، بجانب نجمات العرب مثل الممثلة والمذيعة الكويتية هنادي الكندري، والفنانة المغربية يسرا سعوف، وكذلك نجمات هوليوود التي سلطت الأضواء وعدسات المصورين على إطلالتهن مثل المغنية الأمريكية ماريا كاري، وعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر.

ويحرص "جسميكو" دائمًا على التصاميم المفعمة بالبهجة والأنوثة، والتي يطغى عليها الملامح الاستعراضية من خلال خامة لوريكس المصنوعة من ألياف لامعة وسلاسل الخرز، بجانب الأقمشة المطرزة باللؤلؤ، الطابع الكلاسيكي ، وسادت أجواء كلاسيكية هادئة عن طريق الألوان المحايدة بين البيج للفضي والأسود والتركواز لينجح في جمع الأناقة والغموض والرقي في كولكشن واحد.

كما حرص "جسميكو" في تصاميم فساتين النجمات على إبراز أنوثة المرأة إلى أبعد حد، عن طريق القصات الجريئة المبتكرة واختيار الأقمشة المناسبة لكل تصميم، مثل الدانتيل المطرز ومزج في بعض تصميماته الريش الأبيض.