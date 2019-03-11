صيحات لم تجرؤ ميشيل أوباما على الظهور بها إلا بعد خروجها من البيت الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 01:35 مساءً - من يتابع ستايل أزياء زوجة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، ميشيل أوباما، بعد الخروج من البيت الأبيض، يلاحظ بسهولة كيف تغيرت اختياراتها.

بالطبع هناك بروتوكول يحكم أزياء السيدة الأولى في أيّ بلد بالعالم، ولكن يبدو أنّ هذا البروتوكول كان يحرم ميشيل أوباما من أن تكشف عن جوانب مشرقة وجريئة في شخصيتها، وهو ما حققته بعد أن أصبحت مجرد شخصية عامة تكتب وتطرح مذكراتها في كتاب، وتدعم المرأة ببعض النشاطات الاجتماعية البارزة.

بعيدًا عن الظنون السياسية التي تحيط بشخص ميشيل أوباما، وعن رغبتها في الترشح لرئاسة أمريكا، يظهر جليًّا التغيير الواضح في أزيائها، وفي هذا الصدد نرصد عددًا من الصيحات التي اعتمدتها "أوباما" بعد خروجها من البيت الأبيض:



1-بوت لمّاع بعنق طويل

أول صيحة لفتت انتباهنا إلى تغيير أسلوب ميشيل أوباما في الأزياء، كان بوت مصمّمًا من وميض الغليتر، ومزدانًا بعنق طويل امتد إلى الفخذين، البوت ضمن تشكيلة علامة بالنسياغا. نسقته "أوباما" مع فستان أصفر ساطع من الحرير، بشق أمامي كشف عن طول عنق البوت.



2- ألوان النيون

إذا كان اعتماد لون مضيء في حد ذاته يعدّ اختيارًا جريئًا، فإنّ مزجه بخامة لماعة مثل الحرير، يعلن عن امرأة لا تخشى الصيحات القوية، وهي الرسالة التي وصلت بعد أن ظهرت ميشيل أوباما بـ فستان ماكسي حرير باللون البرتقالي الساطع.



3- بدلة من الترتر

نجحت ميشيل أوباما في التأقلم مع أكبر مجموعة من مشاهير هوليوود في حفل توزيع جوائز "غرامي" لعام 2019 فبراير. حيث اعتمدت بدلة فضية من الترتر، مصممة بقصة فضفاضة مع حزام يضم الخصر.



4- الأحذية الأكثر عصرية

خلال فترة رئاسة زوجها، كانت تميل ميشيل أوباما إلى اعتماد الأحذية الكلاسيكية من "مايكل كورس" و"جيسون وو"، أما الآن فلاحظنا أنها أصبحت أكثر ميلًا للتصاميم العصرية المزينة بأربطة واكسسوار.

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5- بنطلون مُخصر

على الرغم من أنّ ميشيل أوباما كانت تميل إلى الأزياء الكلاسيكية، أصبحت الآن أكثر عصرية مثل البنطلون المزود بخصر مرتفع، والذي ساعدها على أن تبدو بقوام جذاب.

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