للرجل.. اتجاهات الموضة لربيع وصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 01:35 مساءً - أيام قليلة ونستقبل نسمات الربيع، هذا الموسم المفعم بالحيوية، والذي تحتاج معه عزيزي الرجل إلى أزياء أنيقة وعصرية تناسبك كذلك، والأهم هو أن تكون على الموضة، لهذا جمعنا لك في "الخليج 365.نت"، اتجاهات الموضة لربيع وصيف 2019 من أسابيع الموضة العالمية.





البدل العصرية الكاجوال

صيحة البدل لا غنًى عنها بخزانة الرجال، ولكنها عادة ما تكون مرتبطة بالأجواء الكلاسكية، هذا العام سنشاهدها بشكل كبير كستايل كاجوال، أو يجمع بين النمطين أكثر بتصاميم مريحة، بالإضافة إلى الألوان الفاتحة كالأبيض، كالبدل من لويس فيتتون Louis Vuitton، وديور للرجال Dior Homme.





الشورت القصير

اطلالتك على الشاطئ بأجواء الربيع والصيف لن تخلو من الشورت القصير، بألوان عصرية وصيحات كاجوال، لكن هذا الصيف ستكون جريئة وأقصر قليلًا، مستوحاة من الثمانينيات، مثلما شاهدنا عروض برادا Prada، وهيرميس Hermès، وجاكيموس Jacquemus نسقها مع البلوفر الخفيف أو التيشرت الفاتح.





رسومات الغرافيك

الستايل البوهيمي رويدًا رويدًا يسيطر على عالم الموضة، وهذا الموسم سنجده بشكل كبير على البلوفرات الخفيفة والتيشرتات برسومات غرافيكية أكثر بوهيمية أو عشوائية، مثلما شاهدناها بعروض لويس فيتتون Louis Vuitton.

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قبعة البوكت

أو المعروفة بـ قبعة صياد السمك، ظهرت بشكل كبير العام الماضي، وستكون من الصيحات المستمرة معنا لهذا الصيف أيضًا، يمكنك ارتداؤها مع الشورت القصير على الشاطئ، لاطلالة آخر موضة، كما أنها تناسب الستايل البوهيمي المتصدر القائمة هذا العام.

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