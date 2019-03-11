أزياء نور الغندور رحلة بين الأنوثة والترف والعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 01:35 مساءً - قد تكون الأزياء أقوى في تأثيرها من الكلمات المباشرة، لذلك لا تتعامل النجمات مع الموضة باعتبارها وسيلة للأناقة فحسب، بينما هي إحدى الأدوات التي تحدد شخصيتها لدى الجمهور.

يبدو أنّ نور الغندور تفضل ألا تحصر شخصيتها في أسلوب محدد من الموضة، لذلك تتنوع اختياراتها بشكل لافت. تذهب إلى فستان محبوك لتُظهر أنوثتها، أو تعتمد سترة من الفراء الفاخر لتكشف عن أسلوبها المترف، أو تكسر هذه القواعد بـ اطلالة رياضية عصرية.



نور الغندور لا تغفل أهمية الألوان لتُبرز جمالها

تتمتع نور الغندور ببشرة فاتحة بلمسة برونزية، لذلك تناسبها جميع الألوان، لكنها تميل إلى الألوان الساطعة التي تعزز إشراقتها. اعتمدت "الغندور" اطلالة بـ أسلوب المونوكروم، حيث تألقت بالأحمر الساطع من الرأس حتى أخمص القدمين. ويبدو أنّ هذا اللون الذي عكس أنوثتها يعدّ ضمن لوحة الألوان المفضلة لديها، لذلك تعتمده في الاطلالات الكلاسيكية والعصرية على حد سواء.



تذهب أيضًا نور الغندور إلى الألوان الربيعية المبهجة مثل الأصفر، واختارت الظل الخردلي من خلال معطف بتصميم مستقيم، نسقته مع تنورة وقميص، وأضافت لمسة تؤكد على مسايرتها لأحدث تيارات الموضة، وهي بوت بعنق متوسط مصمم من جلد الثعبان.



ظهرت أيضًا بـ فستان وردي بقصة منفوشة مع مكياج ناعم بدا ملائمًا للون بشرتها، كذلك اختارت جاكيت رياضيًّا بلون اللافندر الفاتح المتصدر الموضة هذا العام.



بين الكلاسيكية والعصرية اطلالات أنيقة تعتمدها نور الغندور

لأنها صاحبة قوام ممشوق، لا تخشى نور الغندور الفساتين المفصلة بقصة محبوكة تلف قوامها، بخاصة الفساتين الماكسي المزدانة بشق أمامي يعزز طول قامتها. وفي الوقت نفسه تذهب إلى أسلوب أكثر عصرية وحرية، يتمثل في الفساتين القصيرة المنفوشة.

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في حين تشكل السترات الكلاسيكية جزءًا كبيرًا في اختيارات نور الغندور، إلا أنها تفاجيء دائمًا متابعيها باطلالات عصرية مكونة من سترات رياضية، وأحذية السنيكرز من أحدث صيحات الموضة.



من القطع الأساسية أيضًا في خزانة نور الغندور هو البنطلون الجلد السكيني الذي يعزز رشاقة قوامها، ويبدو أنها مغرمة بـ أسلوب المونوكروم أو الاطلالة موحدة اللون، لذلك تنسقه مع كنزة سوداء برقبة طويلة.

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