لفات حجاب مناسبة للعمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 01:35 مساءً - يتطلب العمل اطلالات مريحة لا تخلو من الأناقة للصبايا، وللمحجبات هناك كثير من لفات حجاب المناسبة للعمل، والتي تعتمد على الكثير من الأمور لتكتمل اطلالاتكِ، جمعناها لكِ في "الخليج 365.نت" لتختاري ما يناسبكِ.





الأهم في لفات الحجاب هو أن تعتمدي على أنواع مريحة من خامات الحجاب، كالقطن مثلًا والذي تعتمد عليه بشكل كبير الفاشينيستا دلال الدوب، بلفة الحجاب الكويتية المعروفة، والتي تعتمد فيها على وضع الحجاب بشكل غير متساوٍ، بطرف أطول من الآخر، وربطه من العنق، ثم تقوم بثني كلا الجانبين من عند الأذن، مع وضع مشبك سري، ثم تلف الطرف الطويل على الرأس من المنتصف، وتضع الطرف الآخر داخل ملابسها.

ولفة الحجاب هذه عادة ما تناسب صاحبات الوجه الطويل والنحيف.





أما إذا كنتِ ستعتمدين على خامات الشيفون مثلًا، فالأفضل أن تضعي بطانة قطنية للحفاظ على بشرتكِ وشعركِ من أيّ نوع من الحساسية، بخاصة مع ساعات العمل الطويلة، ولف الحجاب بطريقة عشوائية وانسيابية أكثر، وكلما كان وجهكِ ممتلئًا، حاولي أن يكون الحجاب للأمام أكثر ليغطي وجنتَيْكِ.





لفة الحجاب التركي تعطي الكثير من روح الجدية والثقة لاطلالتكِ، كما أنها تناسب ملابس العمل التي تعتمدين فيها على الألوان الداكنة، اختاري الحجاب المزركش ليضفي جوًّا من الحيوية لمظهرِك، واربطيه من المنتصف على طريق إيبرو سيفير، وعقده من الخلف، مع اللفة المثلثية من الأمام، كما أنها مثالية للوجه الممتلئ والدائري.





أما إن كان وجهكِ طويلًا، فاعتمدي اللفة البيضوية من دون عمل مثلث مدبب على الجبهة، كالذي تختاره عادة المدونة ميلانيا الترك، كما سيبدو مناسبًا أكثر إذا اعتمدتِه مع البلوزات والبلوفرات بربطات العنق المختلفة.

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التوربان من لفات الحجاب التي أصبحت تعتمد عليها المحجبات بشكل كبير، فلا بأس إن أصبحنا نراها بالعمل، الأهم أن تلفيها بشكل بسيط وهادئ، ولا تضعي معها كثيرًا من الاكسسوارات، حتى لا تبدي مبالِغة باطلالتِك، كلفّة الحجاب من إيمان رشاد.

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