رسمات حواجب تناسب شكل وجهك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 01:35 مساءً - من المعروف أن رسمات حواجب الوجه هي عنصر أساسي لمكياجك . يؤثر الحواجب كثيراً في شكل الوجه، لانها تغيّر في شكل العين. فهل تعرفين أنّ شكل حاجبيك مرتبط بشكل وجهك؟ تابعي هذا الموضوع، واكتشفي الطريقة الصحيحة لـ رسمات حواجب ، بحسب شكل وجهك:





-الوجه البيضوي أو الطويل: لصاحبات هذا الوجه ننصحكن برسم حواجبكن على شكل خط مستقيم وكثيف، إذ إن هذا الشكل يمنح وجوهكن البعد المطلوب. يمكنكن أيضاً أن تلجأن إلى الحواجب المبعثرة؛ فهذا الخيار قد يكون جيداً بالنسبة إليكن.

-الوجه المستدير: في هذه الحالة تحتجن إلى حواجب تكسر قساوة برمة الوجه. من هنا، ننصحكن باعتماد الحواجب مع زاوية عند الربع الأخير.

- الوجه المربع: اخترن الحواجب المقوّسة قليلاً والسميكة نوعاً ما، كي تحافظن على خطوط وجوهكن القوية.



-الوجه على شكل قلب أو ثلاثي: اعتمدن الحواجب المقوّسة قليلاً مع الخطوط اللينة، التي باستطاعتها أن تجعل ملامح وجوهكن دائرية بعض الشيء.



4 نصائح لرسمات حواجب بشكل صحيح:

-لتصحيح رسمة حاجبك بشكل طبيعي، ننصحك باختيار القلم أو الظلال بلون قريب جداً من لون عينيك ولون شعرك.

-يجب أن يشمل الرسم كلّ الحاجب، مع التأكّد من إخفاء كلّ الفراغات. ننصحك بأن تبدئي برسم الحاجب من أسفل الزاوية الداخلية للعين حتى الزاوية الخارجية.

-لإصلاح الفراغات أو إخفاء الشعر الأبيض، ارسمي بعض النقاط باتجاه نمو الشعر.

-استخدمي الفرشاة لتوحيد الحاجبين.

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