علاج حب الشباب بهذه الوصفات المنزلية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 01:35 مساءً - تبحث العديد من السيدات عن علاج حب الشباب . يظهر حب الشباب في البشرة نتيجة حدوث تغيرات في الغدد الدهنية الموجودة في الجلد، ولن يقتصر ظهور حب الشباب في الوجه فقط؛ بل يمتد للظهر والكتفين، وللحفاظ على بشرة صافية خالية من حب الشباب، حرصنا على تقديم وصفات لـ علاج حب الشباب بصورة آمنة وفعالة.







وصفة الطحينة والزبادي، لـ علاج حب الشباب

المكونات:

ملعقة صغيرة من الطحينة السائلة.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عسل.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من القهوة التركية.





طريقة التحضير والتطبيق:

أولاً: توضع جميع المكونات في وعاء مناسب، وتخلط جيداً للحصول على مزيج متجانس.

ثانياً: تغسل البشرة بالماء الدافئ؛ لتفتيح مسامات البشرة.

ثالثاً: يطبق الخليط على أماكن حب الشباب.

رابعاً: يترك الخليط على حب الشباب لمدة 15 دقيقة.

خامساً: تغسل البشرة بالماء الفاتر.

سادساً: تستخدم الوصفة مرتين أسبوعياً؛ لـ علاج حب الشباب وتفتيح آثارها.

سابعاً: يحفظ باقي الخليط في الثلاجة لمدة أسبوع.



وصفة الخميرة والسكر لعلاج حب الشباب

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.



طريقة التحضير والتطبيق:

أولاً: تخلط الخميرة مع العسل جيداً.

ثانياً: يضاف السكر على خليط الخميرة والعسل، واخلطيهم مرة أخرى.

ثالثاً: يوزع الخليط على بشرة نظيفة.

رابعاً: يترك الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة.

خامساً: تغسل البشرة بالماء الدافئ ثم الفاتر.

سادساً: تكرر الوصفة مرتين أسبوعياً؛ لـ علاج حب الشباب.



وصفة الرمان وزيت الأفوكادو؛ لعلاج حب الشباب وتفتيح آثارها

المكونات:

ملعقة كبيرة من الرمان المجفف المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من السكر.

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طريقة التحضير والتطبيق:

أولاً: توضع جميع المكونات في وعاء مناسب، وتخلط جيداً للحصول على مزيج متجانس.

ثانياً: تغسل البشرة بالماء الدافئ؛ لتفتيح مسامات البشرة.

ثالثاً: يطبق الخليط على أماكن حب الشباب.

رابعاً: يترك الخليط على حب الشباب لمدة 20 دقيقة.

خامساً: تغسل البشرة بالماء الفاتر.

سادساً: تستخدم الوصفة مرتين أسبوعياً؛ لـ علاج حب الشباب وتفتيح آثارها.

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