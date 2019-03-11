تسريحة الشعر المبلل كما تعتمدها النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 01:35 مساءً - لا تغيب تسريحة الشعر المبلل عن أي مناسبة او مهرجان. ونجد دائماً تسريحة الشعر المُبلّل تعتمدها أكثر من نجمة، إذ تمنح النجمة اطلالة مميزة، وجاذبة، بخاصة في فصل الصيف، مع الهواء الشديد في



الأماكن المفتوحة، نجد هذه التسريحة هي المكتسحة بقوة لـتصفيفات شعر النجمات.



اختارتها العارضة Kendal Jenner كيندال جينر برفع شعرها بالكامل للوراء، مع عمل شينيو غير مرتفع، مع قيراط الأذن المرصع بـالأحجار، الطويل، لإبراز جمال الفستان المغلق من ناحية الرقبة، وطول الأكمام.





ختارت اللوك نفسه نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian كيم كارداشيان التي تُعتبر هذه التسريحة هي المفضلة لديها، بحسب ما نراها دائمًا في الحفلات الكبيرة والمهرجانات، واختارت مكياجًا سموكيًّا للعيون، ليحاكي لون شعرها الأسود.







ظهرت به أيضًا الفنانة العالمية Selena Gomez سيلينا غوميز، بـشعر مبلّل رطب، وضعت أحد الجانبين للأمام، في إحدى



جلسات التصوير، لاطلالة أكثر جرأة وجاذبية.



ختارت عارضة الأزياء العالمية Gigi Hadid جيجي حديد، عمل فرق الشعر في المنتصف، مع رفع كلا الجانبين للوراء، واختارت وضع أحمر الشفاه الجريء، ورفعت شعرها وراء أذنيها، ولم ترتدِ قيراط أذن، فقط اعتمدت على تسريحة الشعر وأحمر الشفاه، وفستانها الجلد.







بهذا الألبوم من برأيكِ كانت الأفضل في تسريحة الشعر المُبلّل ؟.

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