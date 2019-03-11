أعربت الفنانة هند صبري، عن استياءها عقب وفاة 11 رضيعًا بأحد المستشفيات الحكومية في تونس، والذي أدى إلى استقالة وزير الصحة هناك.
وكتبت "هند" تدوينة عبر حسابها بموقع "تويتر"، جاء فيها: "11 رضيع يموتوا في يوم واحد في قسم حديثي الولادة بأحد أكبر المستشفيات الحكومية في تونس.. إلى أي مدى من الإهمال والرداءة وانعدام المحاسبة وصلنا؟ حرقتوا قلوبنا!".
وكانت الوزارة الصحة التونسية قد أكدت وفاة 11 رضيعًا خلال 24 ساعة في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة الحكومي في العاصمة، وقالت في بيانها: "نعلن بأسف شديد عن تسجيل 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين في مركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة، خلال يومي 7 و8 مارس الحالي".
وأضافت أن "لجنة مختصة فتحت تحقيقًا للوقوف على الأسباب وراء وفاة الرضع وتحديد المسؤوليات، وسيتم إعلان النتائج مع انتهاء التحقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري عن وفاة 11 رضيعا بأحد مستشفيات تونس: "حرقتوا قلوبنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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