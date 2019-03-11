بالصور| "القومي للمرأة" يواصل احتفالاته لليوم التاسع على التوالي

واصل المجلس القومي للمرأة لليوم التاسع على التوالي فاعليات الاحتفال بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية" في جميع فروعه بالمحافظات.

وأطلقت فروع المجلس، أمس، حملة "طرق الأبواب" في جميع محافظات الجمهورية استهدفت نحو 163089 سيدة تم توعيتهن بالأنشطة التي ينفذها المجلس والتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة من خلال تقديم الإستشارات القانونية والتنويه عن خط الشكاوى المختصر 15115.

وأشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات، بمبادرة "نور الحياة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان البصر.

يذكر أن مبادرة "نور الحياة"، تستهدف الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية و2 مليون مواطن وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون، وذلك للحد من ضعف وفقدان البصر على مستوى الجمهورية بدعم صندوق تحيا مصر بمبلغ مليار جنيه.

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