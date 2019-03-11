اعلمي ماذا يفعل أفضل الأزواج قبل ممارسة العلاقة الحميمة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هل يمكن أن تنجح العلاقة الزوجية ويكون كلا الزوجين سعداء؟ هل نمنح أنفسنا الوقت الكافي للتأكد من أن العلاقة ستنجح؟ هل نقوم بمساعدتها لتتطور وتنمو؟ هل من الممكن الحفاظ على علاقة زوجية صحية وسعيدة مع مرور الوقت والعمر؟ يعتقد الخبراء أن كل هذا يمكن أن يتحقق لو بذل كل طرف بعض الجهد.

هناك الآلاف من الأزواج السعداء في العالم الذين يمتلكون علاقات زوجية قوية جدا وهذا يجعلنا نتساءل كيف توصلوا إلى هذه المرحلة من الترابط، ولو سألتهم قد يقولون لك أن السعادة الزوجية لا تأتي بطريقة طبيعية ولا يهم مقدار الوقت الذي يقضيه الزوجان معا، ولكن الأهم هو بذل الكثير من الجهد والالتزام من أجل تنمية العلاقة.

يعلم معظم الأزواج الذين يتمتعون بعلاقات زوجية طويلة الأمد أن لديهم فقط ساعات قليلة كل يوم للعمل على إنجاح علاقاتهم، ويجب أن يعملا للحصول على وقت لطيف معا خاصة قبل الذهاب لغرفة النوم وبدء العلاقة الجنسية، وفيما يلي أهم ما يفعله هؤلاء الأزواج.

1- ترك كل ما يقلق والتخلص من التوتر خارج غرفة النوم

اعلمي أن الزوجين اللذين لا يتحدثان عن يومهم المليء بالضغوط والمشكلات المالية عند الاستعداد لممارسة العلاقة الجنسية يكونون أكثر حميمية وسعادة، وذلك لأن التوتر هو القاتل الأول للحالة المزاجية، ورغم أن كلا الزوجين يجب أن يدعما بعضهما البعض في كل المشكلات لكن الخبراء ينصحون بالتخلص من التوتر والقلق خارج غرفة النوم لأنها يجب أن تكون مكانًا مقدسًا ومليئًا بالإيجابية والحب.

2- حل كل المجادلات

من النصائح التي يقدمها الجميع هي التخلص من أي غضب قبل الذهاب لغرفة النوم وهذا صحيح جدا فلو دخل الغضب من المجادلات التي لم يتم حلها بعد فلابد من إيجاد طريقة للوصول إلى مفاوضات على كل الموضوعات المسببة للجدال، ولا يجب السماح للمشاعر السيئة أن تسيطر عليكما لأنها قد تنفجر في الوقت والمكان الخطأ وتدمر العلاقة تماما.

3- الذهاب للفراش معا

ربما يبدو الأمر صعبًا، لكن من المريح جدا أن ينام الزوجان معا أحدهما مستلقي فوق ذراع الآخر، ولو استطاع الزوجان العمل على تنظيم مواعيدهما حتى يتمكنا من النوم في وقت واحد فسيعود ذلك بالفائدة عليهما معا.

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4- مجاملة بعضهما البعض

هل تتذكران عندما كنتما تتحدثان وأنتما معا على وسادة النوم، للأسف يتوقف الزوجان اللذان امتدت علاقتهما لفترة طويلة عن مجاملة بعضهما البعض فالوقت يمكن أن يكون عدو الحب، لذا يجب أن يخصص الزوجان وقتًا قبل الذهاب للفراش لمجاملة بعضهما البعض ببعض الكلمات الجميلة لاستعادة ما سلبه الزمن منهما.

ويمكن أن يخبرا بعضهما بمدى عمق الحب بينهما وقيمة العلاقة التي تربطهما، وأن كل طرف يكمل الطرف الآخر.. وقد يكون ذلك مفاجأة سارة لكل طرف منهما.

5- البدء في نظام يحبه كلا الطرفين

لا يهم نوع الشيء المشترك الذي سيقوم الزوجان بفعله معا المهم أن يكون محبوبًا لكليهما كما أنه يمنحهما شيئًا متبادلًا يفكران فيه معا للاستعداد لعلاقة جنسية أكثر إثارة، مثل عمل تدليك لبعضهما البعض، وسيكون شيئًا ينتظره الزوجان قبل النوم.

6- تذكر التحدث معا

قد يمر الزوجان بيوم كامل دون التحدث إلى بعضهما البعض، لذا يجب أن يتعود الزوجان على التحدث معا قبل أن ينتهي اليوم في حوار عميق ذو معنى ومقدس لبعضهما البعض، ليكون كل منهما واضحًا وصريحًا، وهذا قبل دخول غرفة النوم لأنها المكان الذي يشعران فيه بالأمان والطمأنينة.

7- لا للهواتف المحمولة أو اللاب توب أو التلفاز

لو استطاع الزوجان جعل غرفة النوم مكانًا خاليًا من الإلكترونيات فسيكون الجو أفضل بكثير ولن يكون هناك ما يسبب الإزعاج وسيكون لديهما وقت أفضل للاستمتاع ببعضهما البعض.