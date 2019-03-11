انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة 3 أردنيين إلى البلاد كانوا محتجزين في إيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 11:46 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أن المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين كانوا محتجزين في إيران وصلوا، فجر اليوم الاثنين، إلى مطار الملكة علياء الدولي، بعد أن اكتملت إجراءات نقلهم من إيران إلى بلادهم من خلال العراق.

واحتُجز الأردنيون الثلاثة في ديسمبر 2018؛ عقب دخولهم المياه الإقليمية لإيران بالخطأ، خلال رحلة صيد مع أصدقاء لهم من جنسيات عربية أخرى.

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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سفيان القضاة، إنه كان من المفترض أن يصل المواطنون الثلاثة بحراً من خلال دولة الإمارات في الأسبوع الماضي، إلا أن الظروف الجوية وعدم استقرار البحر حالا دون ذلك.

وتابع: إنه "وبتعاون وتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة الأردنية فقد تم بحمد الله نقل المواطنين الثلاثة جواً من خلال جمهورية العراق الشقيقة".

وجاء قرار الإفراج عنهم متضمناً الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وكتعويض مالي عما لحق قارباً أمنياً إيرانياً من أضرار إثر دخولهم، وفق ما أفاد القضاة في تصريح سابق له، في فبراير الماضي.