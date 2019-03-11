بالصور| "القومي للمرأة" ينظم ندوة بعنوان "المرأة المصرية والمشاركة السياسية"

فى اطار احتفالات المجلس القومى للمرأة بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"، نظم المجلس اليوم ندوة بعنوان" المرأة المصرية والمشاركة السياسية".

بحضور الاستاذة سناء السعيد، عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمهندسة "هناء عبد المنعم"، المستشارة السابقة لوزير التنمية المحلية، وعضوة اللجنة، والنائبة مايسة عطوة، والنائبة سحر صدقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وافتتحت الأستاذة سناء السعيد، الندوة بتوجيه التهنئة إلى المرأة بمناسبة احتفالات مارس، وأكدت أن المرأة المصرية أثبتت أنها شريك فاعل في صنع تاريخ الأمة، وأنها أصل الحكاية.

واستعرضت تاريخ كفاح المرأة المصرية في مائة عام للحصول على الحرية والمساواة، منذ خروج المرأة للمرة الأولى في مظاهرات 1919 للمطالبة باستقلال الوطن وسقوط أول شهيدة، مرورًا بتأسيس أول اتحاد نسائي بقيادة هدى شعراوي 1923.

وتصدرت المرأة المشهد السياسي في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ورفضها الإرهاب والفكر المتشدد، حتى وصلت بنضالها إلى نسبة 15% في برلمان 2015، وهو أكبر نسبة حصلت عليها على مدى تاريخها السياسي.

واكدت عضوة المجلس فخرها بتكريم السيد الرئيس للمرأة في اليوم العالمي للمرأة وفي جميع المحافل الدولية، مؤكدة على وجود قيادة سياسية مؤمنه بأهمية دور المرأة في المجتمع وهو ما تجلى في إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمراة المصرية.

واوضحت الاستاذة سناء السعيد الدور الهام للمجلس فى تمكين المرأة سياسيا وحصولها على حقوقها والحفاظ على مكتسباتها، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030 التي اطلقها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للاعوام القادمة، إلى جانب مسيرة المجلس فى تأهيل الكوادر النسائية لتكون قادرة على الأداء الأمثل بالبرلمان، وإعداد خطط التوعية، واعداد قاعدة بيانات للسيدات المؤهلات لخوض انتخابات المجالس المحلية، وتنمية قدراتهن، إلى جانب حملات طرق الأبواب لتوعية المرأة بدورها الهام في المشاركة السياسية.

وتحدث اللواء رفعت قمصان عن "تاريخ المرأة المصرية فى الدستور والقانون"، وأكد على مشاركة المرأة المصرية فى الحياه السياسية المصرية منذ نشأتها، واستعرض وضع المرأة المصرية فى اكبر ثلاثة دساتير في مصر، منذ دستور عام 1956 مرورا بدستور عام 1971 ، وحتى الدستور الحالى 2014، لافتا إلى أن دستور عام 1956 أعطى المرأة حقوقًا سياسية فى الترشح والانتخاب، ودستور عام 1971.

وأكد على مكاسب المرأة دون تطبيقات على أرض الواقع ، فيما اعطى الدستور الحالى المرأة مكانة متميزة بدءًا من ديباجته التى بدأت بـ"نحن المواطنات والمواطنين" تقديرا لدور المرأة ومكانتها في المجتمع، كما تضمن العديد من المواد لصالح المرأة والتي زادت عن 20 مادة، وأشار إلى وضع المرأة في التعديلات الدستورية الجديدة.

وتحدث اللواء رفعت قمصان عن وضع المرأة في "قانون 45 تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" و"قانون 46 الخاص بمجلس النواب".

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واستعرض موقع المرأة في تعداد السكان وقاعدة بيانات الناخبين في يناير 2018 ، لافتا الى ارتفاع نسبة المراة فى قواعد الناخبين والتي وصلت إلى 49.7%، مشيدًا بجهود المجلس في استخراج بطاقات الرقم القومي مما ساهم في زيادة عددهن في جداول الناخبين، وهذا يعكس القوة التصويتية للمرأة.

واستعرضت المهندسة هناء عبد المنعم، المستشارة السابقة لوزير التنمية المحلية، وعضوة لجنة المشاركة السياسية دور المرأة في الجهاز التنفيذي، الفرص والتحديات، منذ تعيين اول وزيرة للشئون الاجتماعية في عام 1962، مرورًا بانشاء المجلس القومى للمرأة والذي يعد الكيان الوطني الحكومى للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، حتى وصول المرأة المصرية للمرة الاولى فى تاريخها اللى منصب المحافظ عام 2017، ومستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، موضحة أن المرأة تمثل نسبة 43% في الجهاز الإداري على مستوى العالم.

وأكدت أن أهم مركز قيادى تتولاه المرأة ويكون مؤثر في المجتمع هو قيادات الإدارة المحليه في مصر، موضحة أن المراكز القيادية بالمحافظات كثيرة، وهناك 20 سيدة في منصب رئيسة مدينة من إجمالي 318، متمنية زيادة هذه النسبة الفترة القادمة.

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