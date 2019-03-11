10 آلاف شاب يتقدمون للزواج من فتاة.. والسبب "عرض مالي"

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بعد أن عرض المليونير التايلاندي "أرون رودثونج"، صاحب الـ58 عامًا، ابنته "كارنسيتا"، صاحبة الـ26 عامًا، للزواج، ومنح من يرتبط بها نحو 315 ألف دولار، دون أخذ رأيها ومنحها حقها في القبول أو الرفض، معتقدًا أن ما يفعله في صالح الفتاة.
قرر إلغاء العرض الضخم الذي قدمه، بعد تقدم أكثر من 10 آلاف رجل للزواج من الفتاة ليقع اختيارها على الشاب الأجمل من بينهم، يبلغ من العمر 28عامًا، ويدعى "بريميوسابون خونجساي"، والذي قال أثناء التقدم للزواج منها: "أنا مهتم، عمري 28 سنة، أرجو أخذي بعين الاعتبار سيد أرنون، شكرا"، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
وأشارت الفتاة بأن الشاب لطيف جدًا وهو الذي كانت تريده بالفعل، لوسامته الشديدة، ولكن والدها قام برفضه لخوفه من تحطم قلب ابنته.
وكان والدها وضع 3 شروط فيمن يريد التقدم لها بينها أنه ليس بحاجة لشخص يحمل شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، فيحتاج رجلا جادًا ومجتهدًا ويعمل بإخلاص.
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