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شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها بمقطع فيديو جديد لها، بصحبة طفلها الصغير، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وحرصت رئيس، على إخفاء وجه طفلها، من خلال وضع "إيموشن" يخفي ملامحه، ولم يظهر سوى صوته فقط، وهي تداعبه.
وتفاعل العديد من متابعيها مع الفيديو، فقالت إحدى المتابعات: "أحسن حاجة إنك مظهرتيش ابنك العيون وحشة".. في حين نقضها البعض على التصرف، فعلقت الأخيرة: "خافية وشه ليه؟".
يذكر إن ياسمين ليست الأولى، فدائمًا ما تحرص الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، على إخفاء وجوه أطفالها منذ ولادتهما، وحتى الآن.
كما أن الفنانة اللبنانية مريام فارس تفضل أيضًا إخفاء ملامح وجه طفلها دومًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| ياسمين رئيس تنضم لميريام فارس وتخفي وجه طفلها.. ومتابعوها: "خافية وشه ليه؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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