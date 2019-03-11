بالـ"سمسم".. وصفة هندية لزيادة كثافة الشعر

سلط الموقع الهندي bold sky، على وصفة طبيعية، لتكثيف الشعر باستخدام زيت السمسم، حيث إنه معروف بخصائصه الجمالية في لإنبات خصلات الشعر، وتكثيفها.

وإليكي الخطوات لتطبيقها على شعرك، إذا كنتي تعانين من تساقط الشعر بقوة.

المكونات:

1/4 كوب من زيت السمسم

ملعقتان زبادي

ملعقة كبيرة عسل نحل

عصير الليمون

Advertisements

صفار بيضة

الطريقة:

قومي بمزج المكونات السابقة، جميعًا بوعاء عميق.

ضعي الخليط على خصلات شعرك، من الجذور للأطراف.

ارتدي "غطاء شعر بلاستيك"، واتركيه ساعتين.

قومي بغسله بالماء الفاتر، وكرري الوصفة إسبوعيًا.

​