4 صيحات ستظهر في كلّ مكان خلال ربيع 2019.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تفصلنا سوى بضعة أسابيع لاستقبال فصل الرّبيع، وبدلاً من الانتظار، يمكنكِ البدء من الآن بالتّخطيط لضمّ أحدث الصّيحات إلى خزانة الملابس الربيعية، لاستقبال الأيام المشمسة.

وهنا، إليكِ أبرز 4 صيحات ظهرتْ مرارًا وتكرارًا، على مدرجات عروض ربيع 2019، لأشهر العلامات التجارية، والتي يتوقّع رؤيتها كثيرًا في كلّ مكان، خلال الأشهر المقبلة، اكتشفيها معنا:

الألوان المُشرقة والنيون

حتى في عروض خريف 2019، لم تغبْ ظلال النيون على مدرجات الموضة، لذلك من المتوقّع أنْ تصبح جزءًا أساسيًا في خزانة كلّ أنيقة هذا الموسم. يمكنكِ تنسيقها بسهولة، مع ظلال محايدة، كالكونياك والكاميل، للحصول على مظهر ربيعيّ أنيق.

اكسسوارات الصّدف

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قبل نهاية موسم الصّيف الماضي، حصدتْ الإكسسوارات المنمّقة بالأصداف الملوّنة، شعبية واسعة، ولهذا يتوقّع عودتها بقوّة بأحجام مختلفة وألوان جريئة.

الحقائب الأنثويّة lady bags

الحقائب الأنثوية الهندسية، هي من أسهل الإكسسوارات، التي يمكنكِ تنسيقها مع مظهركِ بغضّ النّظر عن المناسبة، فهي تضفي عنصرًا من الرّفاهية على مظهركِ.

نظارات الـ Wraparound

تُعدّ نظارات الـ Wraparound من أبرز النظارات الشمسية، التي تعكس موضة الثمانينات، والتسعينات، وتأتي بتشكيلة من الألوان الجريئة والمميّزة.