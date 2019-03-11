اكسسوارات شعر شانيل لخريف 2019.. هل تعتمدها النّجمات قريبًا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان عرض شانيل، خلال أسبوع الموضة في باريس، العرض الأخير للمصمّم الرّاحل، كارل لاغرفيلد، رائعًا على جميع المقاييس.

وخلال العرض، شهدنا ظهور صيحات جديدة من الإكسسوارات، بدءًا من الأحذية والحقائب، وصولاً إلى إكسسوارات الشّعر، التي تمتّعت ببساطتها، والتي نتوقّع رؤيتها في كل مكان، خلال الأشهر المقبلة، خاصّة على شعر النّجمات.

ومنها..

الرّبطات

تًعدّ من أبرز إكسسوارات هذا الموسم، فقد سبق أنْ ارتدتها العديد من النجمات، وعضوات العائلات الملكية، بما في ذلك الدوقة، كيت ميدلتون، ونيكول كيدمان، والملكة ليتيزيا.

ربطات البو المُزيّنة بالأزهار

الإكسسوار الآخر الذي أثار الكثير من الاهتمام هذا الموسم، هي ربطات البو السوداء، المزيّنة بالأزهار البيضاء والرّيش، تبدو جميلة وأنثوية وقد ارتدتها النجمة بينيلوبي كروز، على مدرج شانيل.

الزّهور

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قدّمتْ شانيل مشبك الشّعر على شكل الأزهار بألوان مختلفة، وهي تضيف لمسة مشرقة إلى تسريحة الشّعر.

المشابك المنمّقة بالجواهر

عرضتْ شانيل مشبك الشّعر المنمّق بالجواهر، بأحجام وأشكال مختلفة، لتتيح لك تشكيلة واسعة من الخيارات.

المشابك المزيّنة بالشِّعار

صيحة المشبك المنمّق بشعار العلامة، قد أصبح رائجًا بفضل علامة غوتشي، وها هي شانيل الأخرى، تحتضن الصّيحة بطريقتها الخاصّة.

دبابيس الشّعر المُزخرفة

كما عرضتْ شانيل مجموعة مختارة من دبابيس الشّعر الملوّنة المزيّنة بالرّسوم المختلفة، وشعار العلامة الفرنسية.