من ديور إلى إيلي صعب.. شاهدي ما ارتدته "باربي" خلال الـ60 سنة الماضية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدُّ باربي واحدةً من أكثر الدمى شعبيةً في العالم وهي مُحبّبة لدى الكثيرات من الفتيات، كما تتميّز بشعرها الطويل وملابسها الجميلة، ولكن ما لا تعلمينه هو أن تلك الدمية تألقت بالعديد من التصاميم من توقيع أكبر مُصممي الأزياء.

واحتفالًا بعيد ميلادها الـ60، نُقدّم لكِ أجمل ما ارتدته دمى باربي من تصاميم أنيقة من توقيع كبرى دور الأزياء:

جان بول غوتييه

في 1985 اختار المصمم الفرنسي "جان بول غوتييه" فستانًا مخمليًا أنيقًا ذا تصميم جريء لباربي، والذي نسّقه مع آيس كاب أسود.

مايكل كورس

تألّقت باربي بتلك الإطلالة الأنيقة من توقيع مايكل كورس، خلال عرض أُقيم في فندق فور سيزونز جورج الخامس في باريس عام 2003.

اسكادا

احتفالًا بعيد ميلادها الأربعين، اختارت الماركة الألمانية "اسكادا" تصميمًا مميزًا لباربي تألّف من قطعتين منفصلتين تُزيّنهما حبّات البايت البراقة.

موسكينو

خلال إحدى العروض في متحف "Palazzo Albergati" الإيطالي في عام 2016، بدت باربي في غاية العصرية بتنورة وجاكيت جلدي من تصميم "موسكينو"، كما ظهرت أخرى بإطلالة من وحي المبدع الراحل "كارل لاغرفيلد".

كريستيان ديور

في 1947، أطلّت باربي بتصميم غاية في الأناقة والبساطة تميّز بلمسة كلاسيكية من توقيع "كريستيان ديور".

فيرا وانغ

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فيرا وانغ تعدُّ من أبرز الأسماء في عالم الأزياء، ولم تنسَ منح باربي لمستها السحرية، وصمّمت لها ذلك الفستان الأنيق الذي تميّز بسحر ملكي لا يُقاوم.

إيلي صعب

احتفالًا بعيد ميلادها الخمسين، تألّقت باربي في فستان زفاف خلّاب من تصميم المبدع إيلي صعب، وكانت تلك الإطلالة المميّزة من بين إطلالات أسبوع موضة باربي لعام 2009، والذي أُقيم في باريس.

جيانفرانكو فيري

إطلالة ذهبية فريدة غاية في الجاذبية من توقيع المصمم الإيطالي "جيانفرانكو فيري"، عُرضت في متحف "غريفان" في باريس.

ألكسندر ماكوسن

بإطلالة جريئة وغريبة اعتمدت على اللون الأحمر وجلد الثعبان، اختار ألكسندر هذا التصميم لباربي بمناسبة عيد ميلادها الأربعين.

روبرتو كافالي

ارتدت باربي فستانًا في غاية الجاذبية مفعمًا بالأنوثة تَزيّن بالريش الوردي من توقيع كافالي، ويُذكر أنها ظهرت بتلك الإطلالة خلال حدث خيري لمؤسسة "Dream Halloween" في لوس أنجلوس.

إيف سان لوران

خلال إحدى العروض في برايس عام 1989، ظهرت باربي بأكثر من تصميم من توقيع إيف سان لوران.