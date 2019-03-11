ماذا يجب أن ترتدي لمقابلة عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يقع الكثيرون في حيرة حول اختيار ما يجب ارتداؤه لمقابلة عمل، بهدف التأثير على رب العمل ورفع فرص الحصول على الوظيفة.

وفي حلقة جديدة من برنامجها الأسبوعي على يوتيوب، تقدم آنا وينتور رئيسة التحرير في موقع فوياج المهتم بالأزياء نصائح ذهبية حول ما يجب ارتداؤه إلى مقابلة عمل، وربما تكون إجابتها حول هذا الأمر مفاجئاً للجميع، بحسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.

وتقول وينتور، وهي جالسة خلف مكتبها مرتدية فستاناً أزرق مزخرف ونظاراتها الشمسية التجارية: "من المثير للاهتمام بالنسبة لي كيف يرتدي الناس ملابسهم عندما يأتون لمقابلات العمل".

Advertisements

وأضافت وينتور "في بعض الأحيان تشعر بأنهم يرتدون الملابس التي قاموا بشراءها في ذلك الصباح، أو ربما في الليلة السابقة، وليس شيئًا يناسب شخصيتهم".

وتقول وينتور إن على الجميع تذكر أن أي شركة تتقدم للعمل معها لن تقوم بتوظيف خزانة ملابسك، فخزانة الملابس لن تقوم بأداء مهام الوظيفة عنك.

وتؤكد وينتور أن عليك ارتداء الملابس التي تعكس شخصيتك، ولن يكون من المناسب اختيار ملابس لا تناسبك، فلن تقدم لك الكثير عندما يتعلق الأمر بمقابلة عمل، بحسب ما نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية.