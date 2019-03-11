8 أسباب تدفعك للسفر في العشرينات من عمرك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

ينتظر الكثيرون حتى سن التقاعد حتى يبدأوا بالسفر والتجول حول العالم، لكن السفر في سن الشباب يقدم فوائد عديدة لا يجب الإغفال عنها.

وبحسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي عن أورديناري ترافيلر مجموعة من الأسباب، التي تجل من الضروري أن تخوض تجربة السفر في العشرينات من عمرك:

1- التحرر العائلي

لست ملتزماً بزوجة وأطفال يمنعوك من السفر.

2- الاستقلال المادي

ليس هناك أعباء مادية تثقل كاهلك.

3- المال ليس كل شيء

لا تركز على جمع المال، بل ابحث عن المغامرات.

4- التعرف على ثقافات جديدة

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توسيع معارفك ولقاء أشخاص من حول العالم.

5- التواصل الاجتماعي

تكوين صداقات ومعارف جديدة تفيدك في حياتك.

6- انخفاض التكالف

الإقامة في فنادق رخيصة والتنقل بالوسائل العامة.

7- لديك الوقت الكافي

ستزداد مشاغلك مع التقدم بالعمر.

8- اكتشف نفسك

تعرف على إمكاناتك ومواهبك بشكل أفضل.