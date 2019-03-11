منها التوتر والاكتئاب.. السفر يعالج 5 مشاكل صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
يعد السفر من العلاجات البديلة الفعّالة، ولا تقتصر فوائده على الترفيه، وتخفيف توتر وضغوط العمل، بل إن هناك فوائد صحية هامة تعود على الجسم من الرحلات، كما نشرت مجلة فريدون الألمانية.
وقالت: إن السفر يعد من أفضل طرق تقوية المناعة عن طريق التعرّض لبكتريا مختلفة وتدريب الجسم على محاربتها، وفقًا لموقع صحيفة "البيان" الإماراتية.
كما يحفّز السفر الدماغ من خلال التعرّف على أماكن وأشخاص جدد، ويدرّب التفكير على المرونة، ويزوّده بخبرات جديدة، إضافة إلى أنه من أفضل طرق خفض التوتر وتخفيف الاكتئاب وتحسين المزاج، كما أن الرحلات تقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية.
ويعد أيضاً من أسرار اللياقة البدنية الجيدة، فخلال الارتحال يقطع الشخص مسافات مشياً، وقد تتوفر له فرصة لعب الرياضات الشاطئية أو الثلجية.
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