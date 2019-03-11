محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
أصدرت هيئة الأغذية البريطانية تحذيرًا لشركات الأغذية من وجود مادة كيميائية قد تسبب السرطان في 13 منتجًا تتراوح بين رقاقات البطاطس والقهوة الفورية وصولاً إلى الكعك بالزنجبيل وبسكويت للأطفال والرضّع.
وأوضحت الهيئة في دراسة أنها رصدت في 13 منتجًا مستويات عالية من مادة "الأكريلاميد" التي تتكون عند تحميص أو تحمير أو في المواد الغذائية التي تحتوي على النشويات عند درجات الحرارة العالية، حسب موقع صحيفة "البيان".
غير أنها أكدت أن هذا الاكتشاف لا يشكّل خطرًا مباشرة على الناس ولا حاجة لتغيير نظامهم الغذائي.
وأوصت الهيئة شركات المواد الغذائية بتقليص مستوى الأكريلاميد في منتجاتها لأن الاستهلاك الطويل الأمد لها قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وكذلك أوصت الأسر بعدم تحميص الخبز ورقاقات البطاطس كثيراً وأن يكون لونها فاتحاً قدر الإمكان.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن بعض الشركات استجابت لتوصية الهيئة وقررت تغيير وصفاتها الغذائية في حين ردت بعض الشركات بأن تخفيف هذه المادة سيؤثر على جودة منتجاتها وطعمها.
كانت هذه تفاصيل خبر منها القهوة وبسكويت الأطفال.. 13 منتجا غذائيا تزيد الإصابة بالسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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