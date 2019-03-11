داليا يوسف: 61.5% نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الرواندي

قالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القيادة السياسية لديها إيمان بالمرأة المصرية ودورها، وهذا الإيمان جاء بعد إثبات المرأة المصرية جدارتها وصلابتها وقوتها على التحمل وتأثيرها في الشارع المصري.
وأضافت "يوسف"، خلال استضافتها في برنامج "كلام ستات" المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء الأحد، أن دعم الدولة للمرأة شيء هام جدا لتغيير نظرة المجتمع للمرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تحظى بحرية سياسية ومشاركة برلمانية في الدستور الحالي لم تكن موجودة من قبل.
وأشارت إلى أن البرلمانات الإفريقية بها نسبة مشاركة نسوية مرتفعة جدا، لافتة إلى أن البرلمان الرواندي تشارك فيه المرأة بنسبة 61.5%.
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