أفكار مختلفة لتناول التونة في الدايت

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"التونة" هي الحل السريع الذي يلجأ إليه الكثير من متبعي النظام الغذائي منخفض السعرات، ولكن مع تكرار الأمر يصاب الكثيرون بالملل من تناولها، ما يجعلهم ينفرون منها، فتقدم خبيرة التغذية مها أشرف لـ"هن" بعض الطرق المختلفة لتقديمها، مؤكدة أن تلك الطرق تعتبر وجبة غذائية متكاملة لا يمكن تناولها في العشاء.
- التونة بالبصل:
من الممكن تشويح البصل في ملعقة من زيت الزيتون حتى يذبل ومن ثم تصفية التونة جيدا من زيتها وتشويحها مع البصل، ثم تقدم.
- التونه بالفلفل الألوان:
يقطع فلفل ألوان شرائح رفيعة وتصفى التونة وتضاف للفلفل.
- المكرونة بالتونة:
تسلق المكرونه الخالية من الكربوهيدرات جيدا، ثم تغسل وتقلب بالبهارات والروزماري، ثم يضاف إليها التونة.
- التونة بالخضراوات:
تشوح البسلة والجزر والفاصوليا في ملعقة من الزيت حتى ينضج ويذبل ثم يضاف إليها التونة.
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