من أرشيف الصحافة| حكاية هتك عرض 8 تلميذات على يد معلم داخل المدرسة

داخل أحد الفصول المدرسية بمدرسة في منطقة الزمالك، حيث جلسن الطالبات في المرحلة الابتدائية لتحصيل دروسهن.

نظرات ممتلئة بالرغبة الشيطانية سيطرت على أحد المدرسين، فاستحل لنفسه ملامسه المناطق الحساسة لـ8 تلميذات وهتك أعراضهن.

كانت البداية حينما تقدمت والدة إحدى الطالبات بشكوى ضد مدرس يقوم بأفعال مخلة للآداب العامة بطفلتها، حسبما ذكرته صحيفة "الأحرار" في عددها الصادر بتاريخ 15 مايو 1999.

Advertisements

وأمام وكيل النيابة الإدارية، آنذاك، سردت والدة الطالبة تفاصيل ما حدث مع ابنتها، مؤكدة على تكرار الأمر المشين مع طالبات أخريات.

فاستمعت النيابة الإدارية لشهادات الطالبات اللاتي أقرين بهذه الواقعة، وانتهت تحقيقات النيابة بإحالة المدرس للمحاكمة التأديبية.

​