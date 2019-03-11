للرجيم.. حضري النودلز الصينية بطريقة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير: نودلز. ملعقة كبيرة زيت نباتي. نصف ملعقة صغيرة ملح. كوب ملفوف. حبة جزر مقطع شرائح رفيعة. 2 عود بصل أخضر مفروم. 1 حبة فلفل أخضر مقطع شرائح. فصان ثوم مفروم. عود كرفس مفروم. 2 ملعقة كبيرة صويا صوص لايت. Advertisements نصف ملعقة زنجبيل مفروم. ملعقة صغيرة خل الأرز. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير: 1- اسلقي النودلز بالماء المغلي والملح والزيت حتى ينضج ثم اغسليها وصفيه واتركيه جانباً. 2- سخني الزيت في أو مقلاة واسعة على نار متوسطة إلى عالية. 3- أضيفي الثوم والزنجبيل وقلبي لمدة دقيقة. 4- أضيفي البصل الأخضر والجزر والفلفل الأخضر والكرفس وقلبي بسرعة حتى تذبل الخضار قليلاً. 5- أضيفي خل الأرز والصويا صوص والملح والفلفل ويقلب. 6- أضيفي النودلز وقلبي لمدة دقيقتين ثم أطفئي النار واسكبيه في أطباق وقدميه ساخناً.

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