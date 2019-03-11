أفكار تجميلية يجب على كل امرأة معرفتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تمثل عمليات العناية بالمظهر والمكياج، من أكثر الأمور التي تولي لها المرأة أهمية كبيرة في حياتها، لذا لا بد من أن تستعين المرأة ببعض الأفكار لمساعدتها على الحصول على إطلالة ملفتة بطريقة سهلة وسريعة، بحسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.

وقد أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" مجموعة من الأفكار التي تجعل عملية العناية بالمظهر أمراً أكثر سهولة، على النحو التالي:

１-إزالة المكياج

لاختصار الوقت أثناء عملية إزالة المكياج، استخدمي كريم الحلاقة الرجالية لتنظيف وجهك بسرعة وبسهولة.

２-إبقاء دبابيس الشعر في مكانها

للحفاظ على دبابيس الشعر في مكانها، يمكنك إضافة مثبت الشعر أو الشامبو الجاف إليها، لتوفير دعم إضافي لها وضمان عدم انزلاقها.

３-إعادة إحياء الماسكرا القديمة

يمكنك إعادة استخدام الماسكرا القديمة مرة أخرى بعد جفافها، بإضافة بضع قطرات من محلول العدسات إليها ثم رجّها جيداً.

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４-استخدام أحمر الشفاه كمصحح للألوان

استخدمي أحمر شفاه لإخفاء الهالات السوداء تحت العيون لأنه يعطي نفس مفعول مصحح الألوان الأصلي.

５-إعادة وضع المكياج بطريقة سهلة

إن لم يكن لديك الوقت لتصليح مكياجك، يمكنك رش بعض الرذاذ المرطب على وجهك لإبقائه ندياً وبراقاً.

６-استخدام زيت جوز الهند كمزيل للماكياج

إن لم يكن لديك مزيل للمكياج، استخدمي زيت جوز الهندي لإزالة المكياج العنيد بسرعة. اسكبي بضع قطرات على وسادة قطنية وامسحي وجهك به برفق.

７-استخدام كريم اليدين على الشعر

يمكنك استخدام كريم اليدين لتنعيم وترويض شعرك، إن لم يكن لديك كريم خاص بالشعر.