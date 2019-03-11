بعد 19 عاما من الزواج.. "وفاء" تطلب "الخلع": "مش بيفسحني"

زواج استمر نحو 19 عاما، أنجبا خلاله 3 أطفال، أقامت الزوجة الأربعينية "وفاء.م"، دعوى "خلع" ضد زوجها "عصام.م" صاحب الـ46 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما.

علاقة ودية بين الزوجين اللذين تزوجا عن قصة حب بينهما، تروي الزوجة لـ"هن": "كنا جيران وحبينا بعض زي الأفلام واتجوزنا وربنا أكرمنا بـ3 أطفال لكن حياتنا اختلفت خالص لدرجة مبقاش في أي مشاعر".

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خلافات بين الزوجين بسبب رفض زوجها التعاون معها في تربية الأطفال: "الحمل كله عليا في البيت مباخدش إجازة من العيال وهو شايف إن كل مسؤوليته يدفع فلوس بس.. حتى الكلام مبقاش يكلمني كلمة حلوة ولا يخرجني.. أنا قاعدة بين أربع حيطان طول الوقت وهو عنده إجازة جمعة وسبت ميفكرش ياخدني حتى على الكورنيش نتمشى".

معاناة عاشتها السيدة الأربعينية بسبب حرمانها من الحياة الاجتماعية: "جوزي مبيحبش حد لا يزور حد ولا حد يزوره قطعني من كل الناس.. وأمي كانت الوحيدة اللي كنت بفضفض معاها وأهي ماتت ومبقاش لي حد أكلمه.. ولما أقوله زهقت خرجني يزعق ويقولي عيب على سنك ابنك بقى راجل طولك ده شغل عيال.. يعني هي الأم دي تندفن بالحياة مفيش لها نفس تفتح باب البيت.. خلاص مبقتش عايزاه ياخد عياله ويشوف بقى هيتجنن ولا هيعمل إيه ويسيبني أشوف حياتي نفسي أتفسح زي العالم".

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