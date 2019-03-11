جارة إحدى ضحايا الطائرة الأثيوبية لـ"هن": "كانت قمة في الأخلاق.. وأهلها منهارين"

حالة من الصدمة والحزن الشديد انتابت نجوى هارون، حينما علمت بنبأ مصرع جارتها الدكتورة دعاء عاطف، ضمن المصريين الستة الذين كانوا على متن الطائرة الأثيوبية المنكوبة التي تحطمت أمس الأحد، في طريقها إلى كينيا، حيث حملت أكثر من مائة راكب يحملون جنسيات مختلفة.

دعاء عاطف، التي تنتمي محافظة الوادي الجديد، والتي تخرجت في كلية الهندسة الزراعية، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة الوادي الجديد.

"مجتهدة ونشيطة وطيبة ومتفوقة" صفات اجتمعت بابنة الـ26 عامًا، التي ذكرتها جارتها العشرينية، في تصريحات خاصة لـ"هن": "كنا جيران في نفس الحي والكلية".

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التحاق "نجوى" بعملها في إحدى الفنادق السياحية لم يمكنها من توطيد علاقتها بابنة منطقتها "دعاء": "آخر مرة شفتها كانت مع والدها.. كانوا جايين عندي في الشغل لزيارة أحد معارفهم".

وحينما علمت الفتاة العشرينية نبأ مصرع جارتها، من خلال أصدقائهم المشتركين الذين وصفوا لها حالة أسرتها: "أهلها في حالة صعبة جدًا ومنهارين".

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