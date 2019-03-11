تعرف على موضة الحذاء الرياضي هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ تأتي موضة الحذاء الرياضي النسائي بنعل سميك “Chunky Sneaker” في ربيع/صيف 2019، ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية جابرييلا كايزر، أن الحذاء الرياضي ذا النعل السميك يكتسي بالأبيض العاجي أو بدرجات ترابية ليتحلى بلمسة رقة تخفف من طابعه الحاد. وأضافت كايزر، أن الحذاء الرياضي ذا النعل السميك يتألق من خلال المزج بين الخامات أو التطعيمات اللونية المدمجة أو النقوش. ولإطلالة مفعمة بالأنوثة يمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة، وذلك بتنسيق الحذاء مع تنورة من الساتان أو تنورة ميني.

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