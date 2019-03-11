أحذية الريش حضّريها للربيع المقبل.. وهؤلاء النجمات ستعجبهنّ!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 01:34 صباحاً - بـ أسابيع الموضة العالمية لمجموعة ربيع وصيف 2019، برز الكثير من الصيحات المختلفة، كان أبرزها هو أحذية الريش التي تزينت بها الكثير من التصاميم بلمسات مختلفة لأكبر دور الأزياء العالمية، والتي نتوقع أن تكون خيار النجمات الأول هذا العام، بخاصة النجمات اللاتي يمِلن للاطلالات اللافتة للأنظار، وكل ما هو جريء بعالم الموضة.





بالألوان الجريئة اختارت دار أزياء Valentino فالنتينو السليبر المفتوح باللون الأحمر، مزينًا بالريش من اللون نفسه بالجزء الخلفي، لم نتوقع أننا سنشاهد هذا التصميم البسيط مزينًا بلمسة فخمة كالريش، ونتوقع أن نشاهد النجمة مايا دياب بهذا الستايل بإحدى جلسات تصويرها الجريئة أو على الشاطئ.





بينما هذا الصندل المفتوح من Dries Van Noten درايس فان نوتن، المزين بـ الريش على جنب، مع الكعب العالي، فمن الممكن أن يكون خيار النجمة نجوى كرم، بخاصة مع فساتينها القصيرة، لتُبرز جمال الحذاء.

أما هذا الصندل الفخم من الريش الأبيض من Prabal Gurung باربل غورنج، فيمكنكِ اعتماده مع الفساتين القصيرة من الأمام، أو التنانير القصيرة، وسيلائم أكثر ذوق النجمة ميريام فارس، فهو مثالي لذوقها المترف، أو قد تختاره مع الأزياء المطرزة واللامعة بكليباتها.



في المقابل اختارت دار أزياء Missoni ميسوني، تصميمًا أكثر بساطة يناسب الكثير من الصبايا والنجمات أيضًا، من دون كعب مع الريش القصير على الجزء الأمامي، من الممكن أن يناسب ذوق النجمة سلمى أبو ضيف مع فساتينها البسيطة، أو الجينز الممزق عالي الخصر.

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بوت الساق الشفاف، المزين بإطار من الريش من Pyer Moss بيير موس، يمكنكِ اختياره مع التنانير الجينز والتوب المطرز لاطلالة قد تجمع بين النمط الكلاسيكي والكاجوال، قد يعجب النجمة أصالة.





بهذا الألبوم إليكِ أحذية الريش من أشهر الماركات العالمية للربيع المقبل.

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