مكياج لفستان أسود على طريقة مايا دياب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 01:34 صباحاً - لا تحتار كل من تختار بارتداء الاسود أي لون مكياج ستعتمد. مكياج لفستان أسود بات معروفاً اليوم وسهل تطبيقه، وننصحك باعتماده باسلوب النجمة مايا دياب. فبالرغم من عشق مايا دياب للتغيير في إطلالاتها وتبنّي كلّ ما هو جديد ولافت في عالم الموضة والجمال، لكنّ مكياج عيون مايا دياب نادراً ما يتغيّر!

مايا دياب ثابتة في اعتماد مكياج لفستان أسود على أسلوب واحد، لون أسود كثيف، آيلاينر مسحوب ومجنّح بخطوط عريضة تبرز جمال وسحر عيونها الملوّنة.

للحصول على مكياج آسر ولافت كمكياج عيون مايا دياب:



البداية بتظليل الهالات السوداء بـ الكونسيلر أو خافي العيوب من ماركة جيّدة وموثوق بها جربي Touche Eclat من Yves Saint Laurent ثمّ ظلال عيون محايدة بلون لحميّ على كامل عظمتيّ الحاجبين وعلى الزوايا الداخليّة للجفنين.

• وزّعي البنيّ الداكن على الزوايا الخارجيّة ومدّديه نحو الداخل تدريجيّاً وصولاً إلى منتصف العينين.

هكذا تحصلين على مكياج لفستان أسود، وهو مكياج عملي وبسيط، يمكنك اعتماده خلال النهار او الليل.

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