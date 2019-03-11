ياسمين الخطيب عن أداء الزمالك: "اللهم صلي على كامل النور"

أعربت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب عن سعادتها بأداء نادي الزمالك، أمام نظيره جورماهيا الكيني في الكونفيدرالية الإفريقية.
ودونت "الخطيب" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، خلال المباراة: "٢ - صفر.. اللهم صلي على كامل النور.. الزمالك جورماهيا".
ولم تعلق الفنانة التشكيلية على الفوز النهائي لفريقها الأبيض، عبر حسابانها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفاز الزمالك اليوم على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من الكونفدرالية في اللقاء الذي جمع الفريقين ببرج العرب.
سجل رباعية الزمالك يوسف أوباما ومحمود علاء وعمر السعيد وفرجاني ساسي ليرفع رصيده للنقطة 8 في صدارة المجموعة ويتوقف رصيد جورماهيا عند 6 نقاط في الجولة الرابعة.
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