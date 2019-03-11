سما المصري عن صورها الجريئة: "لو أتجوزت هخليه يصورني وينزلها"

استقبلت الفنانة سما المصري، العديد من الاسئلة الجريئة، فور إعلانها عن طرح خاصية الأسئلة عبر "الاستوري" من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتعهدت سما لمتابعيها، بالرد على الاسئلة الجريئة، ونشرها على الفور.

واليوم نشرت "سما"، عدة أسئلة وإجاباتها، والتي كان أبرزها، استفسار أحد متابعيها، عن الصور والفيديوهات التي تنشرها بين الحين والآخر وتسبب الجدل حولها، قائلًا: "هو انتي لو اتجوززتي هتفضلي تنشري صور وفيديوهات كدة". لترد على الفور: "هخليه هو اللي يصورني كمان".

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