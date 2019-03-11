بالصور| في ظهور نادر.. والدة يسرا وزوجها يشاركان في الاحتفال بعيد ميلادها

احتفال عائلي، شهد حضور نسوي قوي من صديقات الفنانة الكبيرة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها، وسط حرص الإعلامية بوسي شلبي على مشاركة الجمهور بمواد مصورة من الحفل.

وأطلت "يسرا" بأزياء كاجوال صيفية تمثلت في "تيشيرت" أبيض مطبوع عليه صورتها بالإضافة إلى بنطلون قاتم، مع تسريحة شعر انسيابية مزود بتموجات بسيطة.

ولفتت والدة يسرا الأنظار بمشاركتها في حفل ابنتها، بالإضافة إلى وجود زوجها خالد سليم، نجل نجم الأهلي الكابتن صالح سليم، في ظهور نادر لأسرة الفنانة الكبيرة.

وحرصت الفنانة إيناس الدغيدي على حضور عيد ميلاد يسرا، والذي يصادف يوم ميلادها أيضا، رغم ارتداء المخرجة لداعم طبي في منطقة الرقبة، بالإضافة إلى الفنانتين إلهام شاهين ومنة شلبي.

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