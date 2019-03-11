مدير أعمال هيفاء وهبي يوجه رسالة رومانسية لها ويثير الجدل حول ارتباطهما

نشر الملحن المصري ومدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، على صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جديدة له بصبحتها ليهنئها بعيد ميلادها، .

وظهر الوزيري في الصورة بصحبة هيفاء وهبي بينما بدا عليها السعادة وأرفق الصورة بتعليق "أيام كتير عدت عالصورة دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجة منها الحلو ومنها اللي مش حلو".

وأضاف في تعليقه "وقدرنا نعديه بس بتفضل حاجة واحدة بتهون كل ده.. ضحكتك اللي بتنور الدنيا… كل سنة وإنتي أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي".

وجاءت تلك الصورة بمناسبة عيد ميلاد هيفاء وهبي والذي يصادف العاشر من مارس الجاري.

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يذكر أن رواد "سوشيال ميديا" تداولوا شائعات كثيرة في الفترة الماضية مرجحين وجود علاقة عاطفية تربط الطرفين، وخاصة بعد تكرار نشر هيفاء وهبي مجموعة من صورها برفقة شخص غامض لم يظهر بوجهه أبدا.

وفي آخر صور نشرتها هيفاء ظهرت يد أحد الأشخاص يلبس فيها خاتما اعتقد رواد "شوسيال ميديا" أنه للملحن المصري محمد الوزيري.

ولم يفصح أي من الطرفين عن وجود علاقة عاطفية أو ارتباط رسمي بينهما واكتفيا بالصمت.

يذكر أن هيفاء وهبي تتابع 13 شخصا فقط على إنستجرام بينهم محمد الوزيري ويتابع هو 3 أشخاص فقط بينهم هيفاء وهبي.

وكتب الوزيري في مساحته على إنستجرام أنه يحب فتاته التي تتبع برج الحوت وهو برج الفنانة هيفاء وهبي.

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