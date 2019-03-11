"القومي للمرأة" ينظم جلسة الإرشاد السريع في مجال ريادة الأعمال

يواصل المجلس القومي للمرأة فعالياته في إطار الاحتفال بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"، وفي هذا السياق نظم مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس أولى جلسات الإرشاد السريع في مجال ريادة الأعمال وموضوعها "التصميمات ومواكبتها للعصر"، وذلك بحضور ماري لويس عضوة المجلس ونخبة من الخبيرات في مجال التصميم وريادة الأعمال وهن الدكتورة نوال المسيري، وشيرين علام، وعبير جداوي، وبريهان أبو زيد ، ومروة محرم.

وأكدت مي محمود مديرة المركز أن اليوم تضمن تخصيص جلستين لإرشاد وتوجيه مجموعتين من صاحبات المشروعات اليدوية، وتم تعريفهن بالخدمات المتاحة وقنوات التسويق، كما تم التشبيك بينهن وربطهن بمشاريع مماثلة في مجال عملهن .

وعبرت صاحبات المشروعات عن استفادتهن بتوجيهات الخبيرات عن بعض المشاكل والتحديات الآتي تواجههن في مشاريعهن .

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