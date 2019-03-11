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احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلادها أمس، وسط زميلاتها من الوسط الفني، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة، لخالد سليم، زوج الأخيرة، وشقيق الفنان هشام سليم، وهو يحتضنها خلال احتفالها بعيد ميلادها الأخير.
وعلقت "شلبي" على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "ربنا يسعدكم".
وكان "سليم" ظهر للمرة الأولى مع يسرا في إعلان إحدى شركات الاتصالات، الذي عُرض بشهر رمضان المبارك في السنوات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "إعلان وحضن".. الظهور الثاني لزوج يسرا في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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