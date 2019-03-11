أحذيةٌ غريبة وقبيحة بأسبوع الموضة الباريسي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدتْ مدرجاتُ أسبوع الموضة في باريس لموسم خريف 2019 ظهور بعض أغرب وأقبح صيحات الأحذية المتوقّع عدم رؤيتها على أرض الواقع.

وبينما قدّمت العلامة الفرنسية الفاخرة بالمان أنماطًا شائكة من الأحذية، قدّمت موغلر أحذية بوت عالية حتى الفخذ وبدت ضيقة ومنحوتة أشبه ببنطلون.

وقدّم المصمم أوليفييه روستينغ أحذية مزينة بتفاصيل معدنية شائكة من الصنادل بالأربطة والكعب المُدبّب إلى أحذية بوت الكاحل المدببة.

وقال المصمم الفرنسي الشهير وراء الكواليس إنه شعر بأن "الأحذية هي أهم شيء"، ونسّق روستينغ الأحذية ذات التفاصيل الحادة مع إطلالات بظلال الباستيل والجلد.

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وفي هذه الأثناء، أطلقت موغلر لأول مرة أحذية بوت عالية بطول يتعدّى الفخذ لموسم الخريف القادم، وتميّز هذا البوت بصورة ظليّة ضيقة جدًا ملتصقة بالجلد، وتأتي مصنوعةً من الجلد اللامع وبمقدّمة مربّعة باللون الأزرق والبرغندي والأخضر الداكن مع التنانير المنفوشة والفساتين.

كما قدّم المدير الإبداعي كيسي كادوليادر أيضًا بوت الكاحل بنمط القفص تأتي بفتحة على شكل هلال ومُقدّمة مربّعة الشكل.