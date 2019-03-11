الامارات | بيت شعر نواكشوط يحتفي بمنجز المرأة الموريتانية

شكرا لقرائتكم خبر عن بيت شعر نواكشوط يحتفي بمنجز المرأة الموريتانية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيا بيت شعر نواكشوط، اليوم العالمي للمرأة، أخيراً، بندوة شهدت مداخلات سردية وشعرية من العديد من الشعراء والكتّاب.
وقالت الدكتورة خادم الله ابيش، التي قدمت الندوة التي حملت عنوان «الإسهام الأدبي للمرأة الموريتانية في الشعر والسرد»: «إن المرأة الموريتانية تميزت عن نظيراتها في العالم بابتكار (لون شعري خاص) هو (التبراع)، الذي تكتبه المرأة استلهاماً مما تكتنز في أحاسيسها الوجدانية، فتبوح كلمات مختصرة وشعراً يتدفق مع حرارة التجربة الشعورية».
بينما استعرضت الكاتبة السالكة أسنيد، «مضامين ومميزات الأدب النسائي الموريتاني»، مؤكدة أن المرأة الموريتانية سجلت حضوراً بارزاً في الشعر الفصيح منذ زمن بعيد.
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