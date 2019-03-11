الامارات | مشاهير الغناء والموسيقى على «جدول فعاليات دبي» في مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير الغناء والموسيقى على «جدول فعاليات دبي» في مارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي خلال شهر مارس الجاري، وضمن «جدول فعاليات دبي»، مجموعة من الحفلات الغنائية والموسيقية التي يحييها نخبة من المشاهير في العالم، ممن اتخذوا دبي محطة رئيسة ضمن جولاتهم العالمية، بما يؤكّد على مكانة المدينة وجهةً عالميةً لاستضافة أحداث وفعاليات مميّزة، تناسب شريحة واسعة من الجمهور متعدّد الثقافات والجنسيات، وكذلك الزوّار من شتّى أنحاء العالم.

وخلال شهر مارس تعيش الإمارة مزيداً من أجواء الحيوية والنشاط عبر قائمة طويلة من الحفلات الحية التي سيحييها نجوم البوب والروك والاستعراضات الفنية من بوليوود، حيث سيكون الجمهور من عشاق موسيقى البوب على موعد مع «ذا أسمبلي»، وهو حفل تكريمي عالمي للمعلمين، الذي يقام على مسرح مدينة دبي للإعلام مساء الـ23 من الشهر الجاري، بمشاركة النجوم ليام باين وريتا أورا وليتل ميكس، ويحتفي الحفل (ذا أسمبلي) بالمعلمين في جميع أنحاء العالم.

ويقام غداً حفل للمغني الشهير «توم أوديل»، الذي سيقدم أمسيته في «ذا روتوندا» في سيزر بالاس بلو واترز بدبي، وذلك ضمن جولته العالمية التي تشمل روسيا وأوروبا، بهدف إطلاق ألبومه الثالث «جوبيلي رود». حصل «توم أوديل»، المعروف بأغاني الإندي الشعبية، على نجومية كبيرة منذ إطلاق أغنيته الأولى «إي بي». وكان ألبومه «سونغز فروم أنوذر لوف»، الذي أطلقه عام 2012، حاز جائزة اختيار النقاد في بريطانيا، وحقق المرتبة الأولى ضمن لائحة «أوفيشال تشارت» في المملكة المتحدة.

كما تستضيف «دبي أوبرا» حفلاً بعنوان «أورفوس وأوريديس فوريفر روك»، من تأليف مايكل برونسكي، خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، وهو حفل يتخذ طابعاً معاصراً على شكل عرض يجمع بين الأوبرا والروك، مع استخدام مزيج من الموسيقى الإلكترونية و«البالاد»، ويروي قصّة «أورفوس وأوريديس»، إحدى أبرز قصص الحب والتراجيديا المؤثرة. ويستضيف «فستيفال باي»، بدبي فستيفال سيتي، حفلاً مفعماً بالحيوية والألوان والبهجة بعنوان «دا-بانغ: ذا تور ريلوديد»، مساء يوم الجمعة المقبل، بمشاركة مجموعة من النجوم، وهو عرض مستوحى من فيلم «دا-بانغ»، بطولة سلمان خان، وكاترينا كيف. ويحيي الحفل نجوم الاستعراض من الهند، الذين سيأخذون الضيوف إلى عالم مليء باللوحات الراقصة والأغاني.

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كما يستضيف مسرح «دبي أوبرا»، مساء يوم الأحد المقبل، فرقة الروك أند رول الإيرلندية «هوتهاوس فلاورز»، التي تقدم حفلها بمناسبة «احتفالات باديز داي»، وتتميز الفرقة منذ انطلاقها في عام 1985 بأعمالها الموسيقية التي تمزج بين موسيقى الروك أند رول التقليدية والموسيقى الفولكلورية الإيرلندية. ويقام في قاعة زعبيل 7، بمركز دبي التجاري العالمي، مساء يوم 22 الجاري، حفل نجمة الغناء الفلبينية كي زي تاندينغان، التي انطلقت إلى عالم الفن من بوابة برنامج «إكس فاكتور» الفلبين. وستؤدي مغنية الراب، التي تبلغ من العمر 26 عاماً، والحائزة مجموعة من الجوائز المرموقة، أجمل أغانيها، وينضم إلى «كي زي تاندينغان» ضيفان مميزان، هما «تي جيه مونتيردي» و«جي-آر».

وتعود أسطورة النجم العالمي، الراحل مايكل جاكسون، إلى خشبة مسرح «دبي أوبرا» مساء يومي 29 و30 الجاري، حيث يقام حفل «ثريلر لايف»، الذي سيقدم للجمهور أروع الأجواء الموسيقية مع قائمة طويلة بأشهر أغاني مايكل جاكسون خلال فترة الثمانينات والتسعينات، ومشاهدة الحركات الراقصة المبتكرة الذي أبدعها الفنان الأسطوري، حيث سيتذكره الجميع من خلال مشاهدة هذا العرض الذي يقدم أعماله ورقصاته الشهيرة.

ويضم «جدول فعاليات دبي» بشكل دائم نحو 150 فعالية مهمة، تضاف إليها 35 فعالية جديدة كل أسبوع.

«جدول فعاليات دبي»

يعدّ «جدول فعاليات دبي»، الذي يتم تحديثه بصورة دورية على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، مصدراً مجانياً للتعرف إلى أفضل العروض والفعاليات التي تقام في دبي. ويحتوي دائماً على ما لا يقل عن 150 حدثاً، فضلاً عن تحديثه أسبوعياً بإضافة 35 فعالية جديدة، كما تتيح منصته الإلكترونية شراء التذاكر بطريقة آمنة ومضمونة.